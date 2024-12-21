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МОК не исключил изменения критерий допуска россиян до Олимпиады-2026

Алина Савинова
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В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что Олимпийские игры в Париже, в которых отдельные российские и белорусские спортсмены приняли участие в нейтральном статусе, продемонстрировали силу спорта и единения атлетов.

«МОК, проконсультировавшись с заинтересованными сторонами олимпийского движения, пригласил отдельных нейтральных спортсменов (AIN) с белорусскими или российскими паспортами принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году на строгих условиях. Игры в Париже в 2024 году действительно продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. Спортсмены создали культуру мира и послали миру мощный сигнал единства, надежды и солидарности. Таким образом, мы могли бы добиться того, чтобы спорт способствовал укреплению мира, наводил мосты, а не углублял конфронтацию», — приводит ТАСС заявление МОК.

В организации отметили, что рекомендации по участию россиян и белорусов в международных соревнованиях, представленные 28 марта 2023 года, остаются в силе. Однако решение о точных деталях их участия в Олимпиаде в Италии исполком МОК примет в соответствующее время.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе за исключением командного турнира. Представителям России и Белоруссии запрещено использование национальных флагов и гимнов. Также они не будут участвовать в пресс-конференциях и давать любые интервью СМИ.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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