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ОИ Милан Кортина 2026

29 января, 18:55

Вылегжанин о трансляции Олимпиады-2026 в России: «Было бы удобнее смотреть на телевидении»

Российский лыжник, трехкратный серебряный призер Олимпиады Максим Вылегжанин в поделился с «СЭ» мнением о том, как в России будут транслировать зимние Игры-2026.

Права на показ соревнований приобрел стриминговый сервис Okko. Олимпиада-2026 не будет транслироваться на российском ТВ.

«Безусловно, жду Олимпиаду. Интересно увидеть выступления. Мне, как зрителю, кажется, что удобнее было бы смотреть трансляцию на телевидении. И просмотров было бы больше, и людям проще и привычнее. Сам постараюсь выстроить планы на дни соревнований так, чтобы иметь возможность наблюдать за событиями», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

В Играх примут участие 13 россиян: Аделия Петросян, Петр Гуменник (оба — фигурное катание), Ксения Коржова, Анастасия Семенова (обе — конькобежный спорт), Иван Посашков, Алена Крылова (оба — шорт-трек), Павел Репилов, Дарья Олесик (оба — санный спорт), Семен Ефимов, Юлия Плешкова (оба — горнолыжный спорт), Савелий Коростелев, Дарья Непряева (оба — лыжные гонки) и Никита Филиппов (ски-альпинизм). Все спортсмены из России выступят на Играх в нейтральном статусе.

(Антон Лемонджава)

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Максим Вылегжанин

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