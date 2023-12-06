Олимпийские игры в Париже 2024: когда пройдут — даты Олимпиады
Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.
Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Большинство спортивных состязаний Олимпиады-2024 состоится на территории Парижа. Будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположено в пределах десятка километров от олимпийской деревни. Футбольные турниры для мужчин и женщин пройдут также и в других французских городах — Бордо, Лион, Сент-Этьен, Марсель, Нант и Ницца.
На Играх-2024 в Париже выступят атлеты следующих видов спорта:
- академическая гребля
- бадминтон
- баскетбол
- баскетбол 3x3
- BMX-мотокросс
- BMX-фристайл
- бокс
- борьба
- брейкинг
- водное поло
- волейбол
- гандбол
- гольф
- гребля на байдарках и каноэ
- ребной слалом
- дзюдо
- конный спорт
- легкая атлетика
- марафонское плавание
- маунтинбайк
- настольный теннис
- парусный спорт
- плавание
- пляжный волейбол
- прыжки в воду
- прыжки на батуте
- регби-7
- серфинг
- синхронное плавание
- скейтбординг
- современное пятиборье
- спортивная гимнастика
- спортивное скалолазание
- стрельба
- стрельба из лука
- теннис
- трековые гонки
- триатлон
- тхэквондо
- тяжелая атлетика
- фехтование
- футбол
- хоккей на траве
- художественная гимнастика
- шоссейные гонки
2 декабря 2023 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение об участии спортсменов из России в Олимпийских играх-2024 в Париже будет принято в марте 2024 года.
Международные федерации попросили МОК допустить нейтральных спортсменов из России к Олимпиаде