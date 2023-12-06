Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Большинство спортивных состязаний Олимпиады-2024 состоится на территории Парижа. Будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположено в пределах десятка километров от олимпийской деревни. Футбольные турниры для мужчин и женщин пройдут также и в других французских городах — Бордо, Лион, Сент-Этьен, Марсель, Нант и Ницца.

На Играх-2024 в Париже выступят атлеты следующих видов спорта:

а кадемическая гребля

кадемическая гребля бадминтон

баскетбол

баскетбол 3x3

BMX-мотокросс

BMX-фристайл

бокс

борьба

брейкинг

водное поло

волейбол

гандбол

гольф

гребля на байдарках и каноэ

ребной слалом

дзюдо

конный спорт

легкая атлетика

марафонское плавание

маунтинбайк

настольный теннис

парусный спорт

плавание

пляжный волейбол

прыжки в воду

прыжки на батуте

регби-7

серфинг

синхронное плавание

скейтбординг

современное пятиборье

спортивная гимнастика

спортивное скалолазание

стрельба

стрельба из лука

теннис

трековые гонки

триатлон

тхэквондо

тяжелая атлетика

фехтование

футбол

хоккей на траве

художественная гимнастика

шоссейные гонки

2 декабря 2023 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение об участии спортсменов из России в Олимпийских играх-2024 в Париже будет принято в марте 2024 года.

Международные федерации попросили МОК допустить нейтральных спортсменов из России к Олимпиаде