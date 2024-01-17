Дикий инцидент в Подмосковье: неизвестные стреляли в автобус с молодежной командой СКА

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Подмосковье сегодня было зарегистрировано происшествие, которое крайне редко случается со спортивными командами. Одна из молодежных команд системы СКА, «СКА-Карелия», возвращалась в Кондопогу после победного матча против «Русских витязей».

Как сообщает Telegram-канал SHOT, неизвестные, находившиеся в машине с прибалтийскими номерами, пытались подстрелить водителя автобуса. К счастью, никто из хоккеистов и сотрудников клуба не пострадал в происшествии.

По дороге на шоссе Энтузиастов к автобусу с командой приблизился автомобиль Audi A6. Через несколько секунд после этого водитель и пассажиры автобуса услышали громкий выстрел. Автомобиль с нападавшими быстро уехал с места происшествия, а водитель автобуса вызвал полицию. По предварительной информации, выстрел был произведен из травматического пистолета.

Стекло кабины автобуса после обстрела. Фото ХК «СКА-Карелия»

Во время инцидента в автобусе находилось 32 пассажира.

«Информация о том, что это было легковое средство с латвийскими номерами, правда. Видеорегистратор автобуса это зафиксировал. Ребята в порядке. Они уже добрались до дома. Все живы-здоровы, никто не пострадал, разве что есть легкий испуг. По инциденту сразу были вызваны правоохранительные органы — ГИБДД, МВД. Скорее всего, следствие будет. Более оперативной информацией мы не располагаем», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «СКА-Карелии».

В любом случае расследованием инцидента будут заниматься правоохранительные органы.