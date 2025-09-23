Вячеслав Фетисов примет участие в театральной постановке Михаила Барщевского «Неформат»

Легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов примет участие в театральной постановке Михаила Барщевского «Неформат».

Особенность постановки заключается в том, что помимо заявленных актеров в ней принимает участие «секретный гость». Ранее в спектакле участвовали такие известные личности, как Ксения Собчак, народный артист РФ Николай Басков, народная артистка РФ Лариса Долина и музыкант Гарик Сукачев.

Участие в постановке «Неформат» станет для Вячеслава Фетисова театральным дебютом. Помимо него, на сцену выйдут основатель Театра в Хамовниках, автор пьесы и режиссер Михаил Барщевский и актеры театра: заслуженная артистка РФ Евдокия Германова, заслуженный артист РФ Денис Юченков, а так же Егор Пискунов и Елена Май.

Постановка с участием Вячеслава Фетисова пройдет в Театре в Хамовниках и начнется в 19.00 (мск).