В Госдуме РФ предложили отказаться от иностранной музыки на соревнованиях

Депутаты Государственной думы РФ подготовили обращения в министерства спорта и культуры, в которых предложили рекомендовать организаторам массовых спортивных мероприятий использовать главным образом музыку отечественных авторов.

«[Предлагается рекомендовать] использовать музыкальные композиции отечественных авторов в приоритетном порядке, определив их преимущественную долю, особенно патриотического смысла», — цитирует РИА «Новости» обращение, которое также направили в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Авторами предложения являются руководитель комитета по спорту Олег Матыцин и депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон. Они рассчитывают на то, что сократится доля воспроизведения музыки зарубежных авторов, многие из которых осудили СВО и прекратили концертную деятельность в России.