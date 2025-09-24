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В Госдуме РФ предложили отказаться от иностранной музыки на соревнованиях

Павел Лопатко

Депутаты Государственной думы РФ подготовили обращения в министерства спорта и культуры, в которых предложили рекомендовать организаторам массовых спортивных мероприятий использовать главным образом музыку отечественных авторов.

«[Предлагается рекомендовать] использовать музыкальные композиции отечественных авторов в приоритетном порядке, определив их преимущественную долю, особенно патриотического смысла», — цитирует РИА «Новости» обращение, которое также направили в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Авторами предложения являются руководитель комитета по спорту Олег Матыцин и депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон. Они рассчитывают на то, что сократится доля воспроизведения музыки зарубежных авторов, многие из которых осудили СВО и прекратили концертную деятельность в России.

Источник: РИА
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Дмитрий Чернышенко
Олег Матыцин
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