Президент Венесуэлы сравнил Путина с Роналду
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента РФ Владимира Путина с футболистом «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Мадуро, комментируя работу Путина на саммите БРИКС в Казани, отметил, что президент России — «прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду».
Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола в официальных матчах, а также лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.
Саммит БРИКС-2024 проходил в Казани с 22 по 24 октября.
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