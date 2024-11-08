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Сегодня, 11:38

Президент Венесуэлы сравнил Путина с Роналду

Сергей Разин
корреспондент
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Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента РФ Владимира Путина с футболистом «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Мадуро, комментируя работу Путина на саммите БРИКС в Казани, отметил, что президент России — «прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду».

Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола в официальных матчах, а также лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

Саммит БРИКС-2024 проходил в Казани с 22 по 24 октября.

Криштиану Роналду
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