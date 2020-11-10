Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил по поводу интимного видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы, которое попало в сеть.

«Это, конечно, удивительная ситуация, если попытаться ее каким-то образом рассмотреть и глубоко проанализировать, — сказал Ургант. — Люди-то разделились. Одни говорят: «Как такое может быть, да что это такое, капитан сборной России, да таким заниматься?» А другие люди просто не смотрели видео, потому что это личная жизнь Артема. Это его личная жизнь! Зачем нам это смотреть? Ну глянули раз-два и хватит! Чего смотреть?»

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.