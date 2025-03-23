Суд обязал бывшую жену Нигматуллина выплатить супругу 59 миллионов рублей

Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену экс-голкипера сборной России Руслана Нигматуллина Елену выплатить спортсмену 59 миллионов рублей по делу о разделе имущества, сообщил Telegram-канал юридической фирмы «Гордон и сыновья».

«Cудом были удовлетворены наши требования. Бывшая супруга теперь будет обязана выплатить Руслану 59 миллионов рублей, что составляет законную половину суммы от проданной Еленой квартиры. В свою очередь, очень надеемся, что бывшая супруга в добровольном порядке исполнит постановление суда», — говорится в сообщении юридической фирмы.

Нигматуллины состояли в браке с 1996 по 2023 год, у пары родились два сына: Руслан и Марсель. Бывший вратарь сообщал, что подаст в суд на раздел имущества после развода с женой, которая продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами. Елена Нигматуллина отказалась от предложения бывшего супруга, предъявив претензии на 100% имущества, включая 121 миллион рублей за только что проданную квартиру пары в Москве.