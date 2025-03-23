Статьи
23 марта, 13:16

Суд обязал бывшую жену Нигматуллина выплатить супругу 59 миллионов рублей

Даниил Аршавский
Руслан Нигматуллин
Руслан Нигматуллин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену экс-голкипера сборной России Руслана Нигматуллина Елену выплатить спортсмену 59 миллионов рублей по делу о разделе имущества, сообщил Telegram-канал юридической фирмы «Гордон и сыновья».

«Cудом были удовлетворены наши требования. Бывшая супруга теперь будет обязана выплатить Руслану 59 миллионов рублей, что составляет законную половину суммы от проданной Еленой квартиры. В свою очередь, очень надеемся, что бывшая супруга в добровольном порядке исполнит постановление суда», — говорится в сообщении юридической фирмы.

Нигматуллины состояли в браке с 1996 по 2023 год, у пары родились два сына: Руслан и Марсель. Бывший вратарь сообщал, что подаст в суд на раздел имущества после развода с женой, которая продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами. Елена Нигматуллина отказалась от предложения бывшего супруга, предъявив претензии на 100% имущества, включая 121 миллион рублей за только что проданную квартиру пары в Москве.

Руслан и&nbsp;Елена Нигматуллины.«Присутствую в жизни супруги в качестве мебели»: история громкого развода Руслана Нигматуллина с первой женой

Источник: https://t.me/gordonsons/1822
Руслан Нигматуллин
Футбол
    • Роналду — о свадьбе с Джорджиной: «Мы женимся, когда произойдет тот самый щелчок»

    Поветкин вызвал на поединок блогера Апачева

