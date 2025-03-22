Роналду — о свадьбе с Джорджиной: «Мы женимся, когда произойдет тот самый щелчок»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, когда он женится на своей девушке Джорджине Родригес.

«Мы женимся, когда произойдет тот самый щелчок. Как и во всем, что касается нашей жизни. Она знает, о чем я говорю. Это может произойти через год или через полгода, или через месяц. Но я на 100% уверен, что это случится», — сказал футболист на реалити-шоу «Я — Джорджина» .

40-летний Роналду и 31-летняя Родригес состоят в отношениях с 2017 года. У пары два общих ребенка.