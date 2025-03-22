Статьи
22 марта, 17:33

Роналду — о свадьбе с Джорджиной: «Мы женимся, когда произойдет тот самый щелчок»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, когда он женится на своей девушке Джорджине Родригес.

«Мы женимся, когда произойдет тот самый щелчок. Как и во всем, что касается нашей жизни. Она знает, о чем я говорю. Это может произойти через год или через полгода, или через месяц. Но я на 100% уверен, что это случится», — сказал футболист на реалити-шоу «Я — Джорджина» .

40-летний Роналду и 31-летняя Родригес состоят в отношениях с 2017 года. У пары два общих ребенка.

  • serkonol

    всё очень просто. всякую гадость пить не буду. а хороший качественный алкоголь сейчас очень дорогой.

    24.03.2025

  • hant64

    В таком непростом деле, как бросание вредной (куда уж вреднее) привычки любая установка сгодится - считаешь, что сейчас некачественный алкоголь, и тебя с него воротит - тоже неплохая установка, ничем не хуже других тормозящих маячков. Давай, крепись. Но, надеюсь, за полгода ты уже нашёл вкус в трезвой жизни, и тебе крепиться особо уже и не надо. Мой брат, про него я тебе рассказывал, который уже лет 13-14 ни-ни, ни капли, уже несколько лет мне назад сказал, что не тянет, от слова совсем.

    24.03.2025

  • serkonol

    впервые случайно выпил полстакана домашнего белого виноградного вина у тётки.

    24.03.2025

  • hant64

    Ну давай, раз смог держать себя полгода, то и держись дальше. Ты реально более адекватней стал. Что само по себе хорошо.

    24.03.2025

  • serkonol

    примерно, полгода назад пиво закончилось, в магазин ехать было лень. удивительно, но смог уснуть и без алкоголя. потом и в следующую ночь уснул и т.д. вероятно, старость. хотя бытует мнение, что в старости наоборот сон пропадает.

    24.03.2025

  • hant64

    Ты писал, что без накачкой пива засыпать не мог. Или это было обычное оправдание своего злоупотребления? Поверь, безо всяких задних мыслей спрашиваю, просто как со сном сейчас справляешься? Если получается спать, смог же...

    24.03.2025

  • serkonol

    почти всю свою сознательную жизнь алкоголь пил из-за вкуса, а не чтоб опьянеть.

    24.03.2025

  • hant64

    Если правда - мужик!

    24.03.2025

  • serkonol

    последние полгода не пью.

    24.03.2025

  • hant64

    Не прикидывайся, с бухлом, конечно. Или ты сейчас скажешь, что капли в рот не брал последние 50 лет?

    24.03.2025

  • serkonol

    с чем?

    24.03.2025

  • hant64

    А ты правда завязал?

    24.03.2025

  • serkonol

    дурачёк, теория вероятности - это тебе не языком молоть всякую фигню!!! 99,9% населения вообще никогда не изучали такой предмет. хотя во всяких приличных технических вузах есть предметы и позаковырестее.

    24.03.2025

  • hant64

    Бедолага - ну хоть какие-то есть, это факт, ну хоть пусть и с восьмого раза, но сумел в институте сдать такой великий зачёт по теории вероятности. МОЗГ, я бы даже сказал, мегаМОЗГ!!

    24.03.2025

  • serkonol

    именно ты бредишь и хочешь отмыться от своих гадостей про роналду. в отличии от тебя, у меня есть хоть какие-то мозги.

    23.03.2025

  • hant64

    Да я в сравнении со многими другими в отношении Роналду вообще белый и пушистый. А гадости мне приписывает в основном твой больной мозг и воспалённое воображение. Очнись, ты бредишь)).

    23.03.2025

  • serkonol

    не знаю. это ты любитель про роналду всякие гадости писать.

    23.03.2025

  • hant64

    А что, Роналду групповуху любит? Да ты похоже больше меня знаешь, плут ты этакий)).

    23.03.2025

  • serkonol

    за всех глупости не пиши. свечку держал, а может сам в тех групповых оргиях участвовал? понятно, что роналду не будет официально жениться, пока не закончит играть в футбол. вероятно, мама объяснила, что в случае развода раздел имущества.

    23.03.2025

  • hant64

    Уже восьмой год вместе, и до сих пор мозги парил этой Джоржине. Ну и ещё лет 10 попарит)). Уж про его настоящую ориентацию не буду, и так всем она известна.

    22.03.2025

  • Rutozid

    > Это может произойти через год или через Непроста CR7 так любим массой мужских одиночеств, все видят в нём себя.

    22.03.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Щелчок по носу !!

    22.03.2025

