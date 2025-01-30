Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 20:13

Трамп о передаче тел погибших россиян в авиакатастрофе: «США окажет содействие России»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дональд Трамп.
Фото Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона уже связалась с Россией по поводу передачи останков погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном россиян.

«Мы уже связались [по этому вопросу] с Россией». Ответ «да». Мы окажем содействие», — цитирует ТАСС Трампа.

Авиакатастрофа в&nbsp;США: самолет и&nbsp;вертолет разбились после столкновения в&nbsp;небе над Вашингтоном в&nbsp;ночь на&nbsp;30&nbsp;января 2025. В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция

Пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

По информации СМИ, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Источник: ТАСС
Читайте также
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
В авиакатастрофе в США погибли российские фигуристы: реакция и соболезнования
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
В спортивном клубе Бостона сообщили о гибели Наумова и Шишковой в авиакатастрофе
В Москве задержаны четыре бывших топ-менеджера компании «Роснано»
Минспорт отозвал аккредитацию у ФТАР и отправил в отставку Дмитрия Василенко
Популярное видео
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном

FONBET подал иск против Анохина

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости