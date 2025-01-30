Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были граждане России. Глава государства выразил соболезнования их семьям.

«Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые находились на борту. Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, и по всей Америке и в России, — приводит ТАСС слова Трампа.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

«Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень-очень жаль», — добавил Трамп.

По информации СМИ, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.