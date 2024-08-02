Высоцкий: «И снизу лед, и сверху» — прощальное стихотворение отца. Итоговое»

Известный актер, сценарист и режиссер Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о последних стихотворениях отца — Владимира Высоцкого.

— Вы говорили, что после смерти отца открылись десятки стихотворений, о которых никто не подозревал.

— Так и есть. «И снизу лед, и сверху» мы впервые услышали на девять дней, когда Марина привезла ту самую карточку. А «Я бодрствую, но вещий сон мне снится...», с которого на «Таганке» начинался спектакль «Владимир Высоцкий»? Золотухин рассказывал мне, какая там была реакция, когда принесли эти стихи.

— Какая же?

— Никто не верил, что автор — Высоцкий. Повторяли: «Нет, это не его!» Люди проработали с ним шестнадцать лет — в театре, где все друг о друге знают. И тут целый пласт абсолютно неизвестных стихов. Отсюда и сомнения в подлинности, нелепые слухи.

Но сохранились рукописи. Видно — отец что-то дорабатывал, доводил, менял строфы. Как будто готовил к публикации. Просто не показывал никому. О причинах я уже говорил. Он предчувствовал свой уход. Взять хотя бы посвящение Михаилу Шемякину:

Зачем цыганки мне гадать затеяли?

День смерти уточнили мне они...

Ты эту дату, Боже, сохрани,

Не отмечай в своем календаре или

В последний миг возьми да измени.

Как раз эту дату мы и отмечаем. Уже 44 года...

— Последнее стихотворение отца?

— «Гимн школе». Для фильма Геннадия Полоки «Наше призвание», в котором собирался сниматься. Если «И снизу лед, и сверху» датируется началом мая, когда отец был в Париже, то «Гимн» — серединой июля. 24-го. За день до смерти он позвонил Полоке: «Вот тебе песня в картину». Напел, а тот записал на автоответчик.

Строчки не самые известные. Стилизация. Крепкая, хорошая, но не хит. В этом смысле не сравнить со стихотворением «И снизу лед, и сверху». Оно действительно прощальное. Итоговое. Заканчивается так:

Мне меньше полувека — сорок с лишним, —

Я жив, тобой и Господом храним.

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,

Мне есть чем оправдаться перед Ним.

Читаешь и понимаешь: все, досвидос! Дальше ничего не будет.