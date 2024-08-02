Высоцкий: «В апреле отец пишет: «Уйду я в это лето в малиновом плаще». В июле умирает»

Известный актер, сценарист и режиссер Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что его отец Владимир Высоцкий предчувствовал свой уход.

— Вы говорили в интервью, что отец чувствовал: он обречен.

— Да. Когда его не стало, я сразу вспомнил, как он смотрел на меня 19 июля. Это был особенный взгляд... Ну не может так отец смотреть на сына, которого через два дня увидит снова! А за пару недель до смерти он неожиданно позвонил моей маме и сказал: «Аркаше скоро 18, Никите — 16. Но не волнуйся, я и дальше буду выплачивать алименты. Столько, сколько нужно». Они встретились, обсудили какие-то детали.

Он начал отдавать долги. В театре у одной женщины взял брошку, которую собирался отвезти во Францию и продать. Вдруг пришел и вернул брошь со словами: «Я никуда не поеду». Вот откуда он это знал? Уже ведь был куплен билет в Париж на 29 июля.

— Мистика.

— Я верю его стихам, написанным в последние два года. Там же через слово ощущение смерти!

Жизнь — алфавит: я где-то

Уже в «це-че-ша-ще», —

Уйду я в это лето

В малиновом плаще.

Представляете, он это пишет в апреле. А в июле умирает. Я долго не понимал, почему отец не публикует стихи последних лет. Уже пошли разговоры — Высоцкий исписался...

— Даже так?

— Да! А ничего не показывал, потому что там в каждой второй строчке предчувствие своего ухода. Если бы люди услышали, они бы закричали: «Володя, сейчас мы тебе поможем! Спасем!» Но он не хотел ни на кого вешать эту проблему, повторял: «Я здоров как бык. Меня в Америке обследовали. Все хорошо».