Экс-вратарь «Рубина», двукратный чемпион России Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал об обстановке в родном городе в Белгородской области.

— Дом, который вы строите в Шебекине, два месяца назад попал под обстрел ВСУ. Взрывной волной выбило окна?

— Окна не выбивало — они качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять — дырки-то остались. Еще крышу чуть-чуть поцарапало, облицовку. Да это мелочи. Слава богу, никто из рабочих не пострадал. Повезло — все случилось в воскресенье, когда у них был выходной.

— Читал, что вы родителей перевезли в Тамбов, снимаете им квартиру.

— Нет-нет, они просто приезжали ко мне погостить. Пожили несколько недель — и вернулись в Шебекино. Там же теща, племянники, куча других родственников. Говорят: «Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно. Но стараемся не паниковать. Разве что на улицу без особой надобности не выходим».