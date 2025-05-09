Статьи
9 мая, 10:00

Будет ли салют на День Победы: что известно о праздновании 9 Мая

Салют в честь 80-летия со Дня Победы в ВОВ состоится 9 мая в 22.00
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Салют в честь 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне состоится в пятницу, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. Шоу продлится около 10 минут.

Фейерверк в Москве запустят на нескольких площадках города: центральных парках и набережных.

Лучше всего смотреть салют на следующих площадках: смотровая площадка Поклонной горы, ВДНХ, Лужники, парк «Сокольники», парк Горького, парк «Ходынское поле». Также хороший обзор будет с набережных, мостов и теплоходов.

В 2025 году в целях сохранения безопасности праздничная салютная программа отменена в Республике Крым, городе Севастополе, Липецкой области и Ставропольском крае.

