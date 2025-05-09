Торжественный парад Дня Победы: началась прямая трансляция

Началась прямая трансляция парада Победы с Красной площади. Мероприятие продлится около двух часов.

Стартует мероприятие с марша курсантов, офицеров московских военных училищ и оркестра. Также в этом году примут участие победители всероссийского конкурса «Послы Победы». После пройдут танки, бронемашины, ракетные установки и другие современные военные средства. Затем начнется воздушная часть Парада. В небе пролетят боевые самолеты и вертолеты.

В прямом эфире трансляция парада Победы ведется на главных телеканалах страны и их сайтах: Первом канале, «России 1», РЕН ТВ, Пятом канале и другие. Также следить за ходом Парада можно в ретрансляции федеральных каналов на онлайн-платформах. В 2025 году трансляция будет вестись на больших экранах на улицах Москвы, в том числе для пассажиров метро и наземного транспорта.