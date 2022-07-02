Александр Овечкин побывал на концерте группы «Руки Вверх»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время отпуска находится в России. 2 июля он побывал на концерте группы «Руки Вверх», который прошел на арене «Лужники».
Овечкин даже вышел на сцену и исполнил вместе со всеми зрителями несколько строчек из хита группы под названием «Крошка моя».
Ранее Александр Овечкин посетил вечеринку, которую в свой день рождения организовал певец Егор Крид.
Крид позвал Овечкина к себе и выступил с речью в честь хоккеиста перед всеми гостями.
После этого хоккеист спел отрывок из все той же песни «Крошка моя» группы «Руки Вверх».
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