Александр Овечкин побывал на концерте группы «Руки Вверх»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время отпуска находится в России. 2 июля он побывал на концерте группы «Руки Вверх», который прошел на арене «Лужники».

Овечкин даже вышел на сцену и исполнил вместе со всеми зрителями несколько строчек из хита группы под названием «Крошка моя».

Ранее Александр Овечкин посетил вечеринку, которую в свой день рождения организовал певец Егор Крид.

Крид позвал Овечкина к себе и выступил с речью в честь хоккеиста перед всеми гостями.

После этого хоккеист спел отрывок из все той же песни «Крошка моя» группы «Руки Вверх».