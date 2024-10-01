Владимир Минеев проведет следующий бой в 2025 году
Российский боец ММА Владимир Минеев планирует провести следующий бой в 2025 году.
В боксерском поединке против Магомеда Исмаилова, который состоялся в ночь с 20 на 21 июля, Минеев сломал руку.
«Владимир восстанавливается от травмы. Он планирует провести следующий бой в 2025 году», — приводит ТАСС слова представителя команды Минеева.
34-летний Минеев одержал 16 побед в ММА и потерпел 1 поражение, еще 1 бой с участием спортсмена завершился вничью.
Источник: ТАСС
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