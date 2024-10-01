Владимир Минеев проведет следующий бой в 2025 году

Российский боец ММА Владимир Минеев планирует провести следующий бой в 2025 году.

В боксерском поединке против Магомеда Исмаилова, который состоялся в ночь с 20 на 21 июля, Минеев сломал руку.

«Владимир восстанавливается от травмы. Он планирует провести следующий бой в 2025 году», — приводит ТАСС слова представителя команды Минеева.

34-летний Минеев одержал 16 побед в ММА и потерпел 1 поражение, еще 1 бой с участием спортсмена завершился вничью.