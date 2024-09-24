Токов отреагировал на слухи о возможном поединке против Шлеменко: «Я готов в любое время»

Российский боец Анатолий Токов прокомментировал слухи о возможном поединке с Александром Шлеменко.

«Это неточно, но я не против. Есть желание выступить в России. RCC предложили, но Александр ответа еще не дал. Я готов в любое время и в любом месте. Сказали, что переговоры идут», — приводит Sport24 слова Токова.

На счету 34-летнего Токова 31 победа и 3 поражения в ММА. У 40-летнего Шлеменко — 63 победы, 15 поражений и 1 ничья.