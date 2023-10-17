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Сегодня, 10:30

Шлеменко сообщил, что Подмаревым заинтересованы зарубежные лиги

Алина Савинова
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о серьезном интересе к своему воспитаннику Александру Подмареву со стороны зарубежных лиг.

«Если вы посмотрите за его карьерой, мы постоянно его тренируем и совершенствуем. Например, раньше у него не получалось побеждать досрочно. Сейчас он уже выигрывает в первых раундах и зрелищно. Он растет. Александр в тяжелый вес перешел недавно. Сейчас он все больше крепнет в новом дивизионе. Потихоньку этот вес становится его. Мы готовимся подписать его в серьезную лигу. Не буду забегать вперед. Но им заинтересованы зарубежные лиги. Bellator продается, туда не будет подписаний», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

В активе 29-летнего Подмарева 18 побед и четыре поражения в профессиональной карьере.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shlemenko-podmarevym-zainteresovany-zarubezhnye-ligi-295693/
Александр Шлеменко
ММА
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