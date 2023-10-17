Шара Буллет: «Федор Емельяненко познакомил меня с MMA»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) признался, что познакомился со смешанными единоборствами, когда посмотрел турниры лиги Pride.

«Когда я смотрел бои Pride на дисках из проката, даже не знал, кто такой Федор Емельяненко. Помню, что пришел в прокат, посмотрел на диск, где были все бои Федора — он там на обложке с кубками стоит. Я побежал домой к старшему брату, который больше разбирался в этом спорте. Он как раз меня в этом спорте много чему научил и рассказал о разных бойцах. Я спросил у него, кто такой Федор Емельяненко, почему у него столько боев. Брат мне объяснил, что это такой чемпион, выступающий за границей и всех побеждает. Я потом эти диски купил и смотрел.

«Сегун» Руа еще мне сильно нравился, нравилось как дерется — именно характер. Техники как таковой у него не было, но характер был — на все UFC хватит. Дэн Хендерсон, Федор Емельяненко, Бозигит Атаев, Маурисио Руа — это те люди, которые ознакомили меня с MMA», — сказал Буллет в интервью UFC Eurasia.

Буллет подерется с бразильцем Бруно Сильвой (23-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.