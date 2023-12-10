Шлеменко рассказал историю, как получил два огнестрельных ранения

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал историю, как получил два огнестрельных ранения из пистолета «Оса».

«[Ранения] не больные были. Я их просто не заметил. Просто следы остались. Попал не в то место, не в то время. Там стреляли во всех подряд и в меня стреляли. Пытался остановить конфликт — одного стрелявшего успокоил. Он стрелял из «Макарова», пока перезаряжался, я его успокоил. А второй, к сожалению. Я хотел до него добежать, а он мне в упор долбанул два выстрела. Пришлось убежать. Сейчас уже все решили, все нормально», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».

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