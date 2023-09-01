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Сегодня, 10:19

Рофаль: «Хочу вырубить Чурчаева не меньше, чем он меня»

Сергей Разин
корреспондент
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Боец «Нашего Дела» Артем Рофаль поделился ожиданиями от поединка с Шовхалом Чурчаевым.

«Не всегда все бои будут проходить на уважении. Есть ребята, которые шумят. Особенно в поп-ММА. Мой соперник — самый громкий на этих просторах боец. Меня это сильно не напрягает. Он говорит, что вырубит меня. Это всего лишь его иллюзия, которая ничем не подкреплена. Я желаю вырубить его не меньше, чем он меня. Мое воспитание и жизненный опыт не дает мне повод делать громкие прогнозы. Зачем? Меня же серьезные люди тоже смотрят, чтобы я какое-то фуфло сеял. Лучше скажу, что я хорошо подготовился. У меня есть план. Я буду работать. Это скучно, но адекватные люди это оценят. У меня есть настроение выиграть этот поединок. Если настраиваться на громкий нокаут, за это можно поплатиться. Поэтому мы настраиваемся работать», — приводит слова Рофаля Metaratings.

Чурчаев и Рофаль проведут бой в организации «Нашего Дело».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/rofal-khochu-vyrubit-churchaeva-ne-menshe-chem-on-menya-279549/
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