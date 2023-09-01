Рофаль: «Если Чурчаеву негде будет ночевать, разместим его у себя»

Боец «Нашего Дела» Артем Рофаль рассказал, что не испытывает неприязни к Шовхалу Чурчаеву.

«Рад, что у нас поединок, что он его принял. Тем более инициатива исходила от него. Для него это явно будет непростой поединок. Непонятно, что от него ожидать. Личных претензий к нему нет. Есть тема ментальная. Мы как два антагониста. Он — зло, потому что у него провокационные высказывания, подколки. Я больше за порядочность и справедливость. За разумный диалог. Подколоть кого-то тонко можно, но не переходя на личности и не доставая пистолетов. У нас более чем разумный диалог с ним. Инциденты были, мы ни одну ситуацию не отпускали и все довели до конечного итога. По всем аспектам у нас выстроена субординация. Соответственно, бой — финишная прямая блокбастера.

Открою ли я Шовкалу дверь, если он в нее снова постучит? Не думаю, что он собирается ко мне стучаться. Но если ему негде будет ночевать, и я буду последним человеком, у которого можно остановиться, мы ему поможем, разместим", — приводит слова Рофаля MMA.Metaratings.ru.

Чурчаев и Рофаль проведут бой в организации «Нашего Дело» 1 сентября.