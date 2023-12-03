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Сегодня, 10:04

Майк Перри победил Эдди Альвареса на голых кулаках

Давид Хачатрян
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Экс-бойцы UFC Майк Перри (4-0) и Эдди Альварес (1-1) провели поединок на голых кулаках 2 декабря на турнире BKFC 56 в Солт-Лейк-Сити, США. По итогам боя, победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Перри, так как сторона Альвареса отказалась от продолжения поединка.

Перри до сих пор не проигрывал на голых кулаках. Он одержал победы над такими бойцами, как Джулиан Лейн, Майкл Пейдж и Люк Рокхолд.

Альварес до боя с Перри провел на голых кулаках один бой, одолев Чед Мендеса раздельным решением судей. Бой состоялся 29 апреля на BKFC 41 в Брумфилде, США.

Майк Перри
Эдди Альварес
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