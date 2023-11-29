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Сегодня, 16:05

Тактаров: «Усику очень тяжело живется. Он пытается угодить всем»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Легенда ММА Олег Тактаров рассказал об общении с украинским боксером Александром Усиком.

«Чем запомнилась последняя беседа с Усиком? Личными его признаниями, — сказал Тактаров «СЭ» — На самом деле очень тяжело человеку живется... Как он пытается угодить всем и самое главное сберечь семью, и это непросто в тех условиях, что было до СВО, что сейчас. Это все непросто. Неизвестно когда это было тяжелее».

17 февраля в Саудовской Аравии Александр Усик проведет бой против Тайсона Фьюри.

Александр Усик
Олег Тактаров
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