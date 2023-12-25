Нганну никогда не отмечает победы. Не праздновал успех с Фьюри, а после Гана сказал команде: «Увидимся» и ушел

Сухарь и трезвенник.

26 октября бывший чемпион UFC Франсис Нганну добился самого крупного успеха в спортивной карьере.

Прошел 10 равных раундов по боксу с чемпионом мира Тайсоном Фьюри, уронил его и выставил в посредственном виде, заработал примерно 10 миллионов долларов — гораздо больше, чем за всю семилетнюю карьеру в UFC. Таким выступлением камерунец успешно завершил сложную бизнес-комбинацию, которую он затеял еще в начале прошлого года, — разрыв с UFC и отказ от их большого контракта, уход в никуда в надежде на боксерскую славу и головокружительные гонорары.

Что подкупает во Франсисе — это его абсолютное свободолюбие и неприятие любой власти над собой (кто бы еще отказался от 8 миллионов долларов за бой с Джонсом от UFC в обмен на ограничение второстепенных свобод?), сочетающееся с нерушимой бытовой дисциплиной, доходящей до какой-то чопорной сухости. Нганну никогда не пьет, не устраивает вечеринок, не появляется в обществе женщин и не терпит никакого лишнего шума (недаром и сам всегда говорит тихим-тихим голосом).

Мишель Перейра как-то рассказывал, что после UFC 270 они весело разговаривали в гостиничном коридоре ночью и тут вышел Нганну и угрожающе их отчитал за то, что они шумели и не давали спать. Казалось бы, камерунец стал чемпионом, одолел самого опасного соперника и своего бывшего партнера в принципиальном бою, умыл экс-тренера и UFC — можно было бы расслабиться и не вступать в конфликт из-за пустяков, но вот такой Франсис человек — не терпит любого нарушения своих прав и порядка.

Показательны в этом плане и две истории его тренера Эрика Никсика на подкасте Джамала Хилла про то, как Нганну сухо отказался праздновать победу над Ганом и успешное участие в историческом поединке с Фьюри.

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Пол Крейг: «Говорили, что ОАЭ — мусульманская страна, что там нет алкоголя, но я приехал в Абу-Даби, Дубай, и там все бухают. Я такой: «Я думал, это мусульманская страна».

Эрик Никсик: «В Саудовской Аравии вообще выпивку нигде не купить. Даже когда мы летели оттуда, я думал, хоть в самолете выпьем, но нет, там тоже никакого алкоголя, это саудовский самолет. Бизнес-класс, но никакой выпивки. Зато когда мы уже летели из Лондона, пфффф, мы оторвались. Летели Virgin Atlantic и квасили с двух рук (смеется). Я люблю пить олд фешены [коктейли], по стакану в каждой руке. Мы как-то в ковид-отеле квасили с Полом Фелдером, пили стаканами олд фешены, и на следующий день он говорит мне: «Бро, я не могу тягаться с тобой. Для меня это перебор». (Смеется.)

Фото из соцсетей Никсика

Ведущая: «А в самой Саудовской Аравии у вас была какая-то афтепати с Франсисом?»

Эрик Никсик: «Ноль пати было. Никаких празднований, это не стиль Франсиса. Он худший человек для этого (смеется). Когда мы выиграли пояс, Дана дал мне целую упаковку Howler Head [бурбон]. Я такой: «И что с этим делать?» Франсис вообще не пьет, он только иногда пригубит вино какое-то... не помню марку, Moscato вроде. Я говорю: «Еще не хватало, чтобы мы вино пили».

И мы пошли в Barry Steakhouse и пили с командой олд фешены. Но никакого афтепати [с Нганну] не было. А когда он побил Сирила Гана, то просто сказал нам: «Хорошо. Увидимся, парни» и ушел. Это выглядело ужасно (смеется). Шон Стриклэнд тоже не пьет, не устраивает вечеринок. Я помню, забрал у него пояс и говорю: «Я тогда сам пойду, с командой». И мы пошли по ирландским барам". (Смеется.)