Петр Ян: «Бой с Умаром Нурмагомедовым? Для меня сегодня это просто неинтересно»

Российский боец Петр Ян после победы над американцем Маркусом Макги в соглавном поединке турнира UFC on ABC в Абу-Даби поделился мнением о возможном бое с Умаром Нурмагомедовым.

«Бой с Умаром в ноябре в Катаре? Для меня сегодня это просто неинтересно. Я иду на серии из трех побед. Умар должен выиграть, как минимум, пару поединков, наверное. Я принял с ним поединок на Азербайджан — пять раундов. Мне предложила UFC, я сказал: «Погнали!». Когда он сказал «нет», я сказал: «Давайте, когда турнир в июле». Он сюда тоже не был готов, они были готовы только в октябре драться. Поэтому пусть ждут свое тогда», — сказал Ян на пресс-конференции.

32-летний Ян выиграл третий бой кряду. Всего на его счету теперь 19 побед и 5 поражений в профессиональных ММА.

29-летний Нурмагомедов провел 19 боев в ММА, одержав 18 побед и потерпев 1 поражение. В январе на UFC 311 он уступил в титульном бою грузину Мерабу Двалишвили решением судей.