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Салихов и Нгуен получили бонусы за выступления вечера на UFC в Абу-Даби

Сергей Разин
корреспондент
Муслим Салихов.
Фото Getty Images

Российский боец Муслим Салихов и американец Стивен Нгуен получили за свои бои на UFC on ABC в Абу-Даби бонусы за выступления вечера.

Салихов победил бразильца Карлоса Леала, нокаутировав соперника на первой минуте боя. Нгуен оказался сильнее Мохаммада Ахья из ОАЭ, шесть раз отправив соперника в нокдаун. Салихов и Нгуен получат бонус в размере 50 тысяч долларов.

41-летний Салихов одержал 22-ю победу в карьере в ММА при 5 поражениях. У 32-летнего Нгуена 10 побед и 2 поражения.

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Муслим Салихов
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