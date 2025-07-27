Салихов и Нгуен получили бонусы за выступления вечера на UFC в Абу-Даби

Российский боец Муслим Салихов и американец Стивен Нгуен получили за свои бои на UFC on ABC в Абу-Даби бонусы за выступления вечера.

Салихов победил бразильца Карлоса Леала, нокаутировав соперника на первой минуте боя. Нгуен оказался сильнее Мохаммада Ахья из ОАЭ, шесть раз отправив соперника в нокдаун. Салихов и Нгуен получат бонус в размере 50 тысяч долларов.

41-летний Салихов одержал 22-ю победу в карьере в ММА при 5 поражениях. У 32-летнего Нгуена 10 побед и 2 поражения.