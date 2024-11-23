Ян бросил вызов чемпиону UFC Двалишвили после победы в Китае

Российский боец Петр Ян поделился эмоциями после победы над бразильцем Дейвесоном Фигейредо на турнире UFC в Макао (Китай).

Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина (50-45).

«Я чувствовал по раундам, что я веду, но в UFC все бывает, один раз меня уже очень сильно опрокинули. До боя Мераб говорил, что Дейвисон первый претендент, который заслуживает титульник. Сейчас хочу сказать, Мераб, что скажешь, когда я побил первого претендента? Я хочу реванш с тобой! Хочу поблагодарить всех болельщиков из СНГ и России, всем, кто приехал поддержать, спасибо!» — сказал Ян после боя.

Теперь на счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне.