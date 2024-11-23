Петр Ян одержал победу над Фигередо на турнире UFC

Российский боец Петр Ян победил бразильца Дейвесона Фигейредо на турнире UFC Fight Night. Их бой возглавил вечер единоборств на арене «Гэлакси» в Макао (Китай).

Ян вышел в октагон с российским флагом. Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина (50-45).

Теперь на счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне. В активе 36-летнего Фигейредо 24 победы, четыре поражения и одна ничья.