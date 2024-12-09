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Сегодня, 12:54

Волков сказал, что готов выйти на поединок с Аспиналлом или Джонсом

Камила Абдурахманова
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков готов провести поединок против британца Тома Аспиналла.

«Не знаю, что будет с Джонсом. Но я готов драться и с ним, и с Аспиналлом. Для меня тут проблем нет», — сказал Волков ТАСС.

Ранее Волков уступил французу Сирилу Гану. Президент UFC Дана Уайт заявил, что судейское решение было несправедливым. Волкову 36 лет. В его активе 38 побед и 11 поражений.

Источник: ТАСС
Александр Волков
Том Аспиналл
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