Волков сказал, что готов выйти на поединок с Аспиналлом или Джонсом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков готов провести поединок против британца Тома Аспиналла.

«Не знаю, что будет с Джонсом. Но я готов драться и с ним, и с Аспиналлом. Для меня тут проблем нет», — сказал Волков ТАСС.

Ранее Волков уступил французу Сирилу Гану. Президент UFC Дана Уайт заявил, что судейское решение было несправедливым. Волкову 36 лет. В его активе 38 побед и 11 поражений.