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Сегодня, 20:15

Ган получил переломы трех пальцев ноги в поединке с Волковым

Алина Савинова
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Сирил Ган.
Фото AFP

Французский боец Сирил Ган опубликовал рентгеновский снимок после боя с россиянином Александром Волковым на турнире UFC 310.

На фотографии видно, что у спортсмена сломаны фаланги и плюсневые кости. Ранее Ган рассказал, что сломал пальцы на ноге после первого же удара в поединке с Волковым.

Бой Гана и Волкова на UFC 310 прошел 8 декабря и завершился победой француза раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). После поединка российский боец раскритиковал женщину-арбитра за ее решение отдать свой голос Гану.

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения.

Александр Волков
Сирил Ган
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