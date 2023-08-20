Вейли Чжан на UFC 292 побила рекорд Валентины Шевченко

Чемпионка соломенного веса UFC Вейли Чжан (24-3) стала новым рекордсменом по количеству нанесенных ударов в женском бою. Китаянка нанесла бразильянке Аманде Лемос (13-3) 296 ударов. Прошлый рекорд был за экс-чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона Валентиной Шевченко (22-4), которая нанесла на UFC 255 бразильянке Дженнифер Майе (21-9) 249 ударов.

Чжан победила Лемос единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45). Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.