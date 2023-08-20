О'Мэлли и Вейли Чжан получили дополнительные 50 тысяч долларов по итогам UFC 292
Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) и чемпионка соломенного веса UFC Вейли Чжан (24-3) получили дополнительные 50 тысяч долларов в качестве бонуса за «Выступление вечера». Боем вечера был признан поединок Брэда Катоны (12-2) и Коди Гибсона (19-9) в рамках предварительных поединков. Оба бойца также получат дополнительные 50 тысяч долларов.
О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Чжан победила Аманду Лемос (13-3) единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45). Турнир UFC 292 состоялся 19 августа в Бостоне, США.
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