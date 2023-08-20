О'Мэлли и Вейли Чжан получили дополнительные 50 тысяч долларов по итогам UFC 292

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) и чемпионка соломенного веса UFC Вейли Чжан (24-3) получили дополнительные 50 тысяч долларов в качестве бонуса за «Выступление вечера». Боем вечера был признан поединок Брэда Катоны (12-2) и Коди Гибсона (19-9) в рамках предварительных поединков. Оба бойца также получат дополнительные 50 тысяч долларов.