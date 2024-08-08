Вартанян: «Залы в США убитее, чем в России. Там даже душа нет»

Российский боец Эдуард Вартанян (25-4) рассказал о своих впечатлениях от залов в США.

— Если не брать UFC PI, есть ли какая-то там кардинальная разница между залами в США и России?

— Честно сказать, там залы поубитее. Ну, это объективно. Допустим, во многих залах, вот мы в двух залах тренировались, нет душа. То есть в Америке ты приезжаешь, тренируешься и уезжаешь домой. Там в основном никто не моется, и там души убитые просто. В России чуть другая культура.

— Ну да, у меня так же было, что все просто после тренировки потные оделись, в машину и поехали.

— Для меня это очень непривычно. Я просто человек чистоплотный, и для меня в таком состоянии ехать... Сейчас даже я дергаюсь. А там это... Я не знаю, наверное, какие-то общие границы либо какая-то культура сложившаяся.

— Ну, видимо, да, потому что я помню, я там даже в сауну заходил в обычном фитнес-клубе, и люди просто в одежде заходят, побегают в шортах, в футболке, в беговых кроссовках заходят и сидят в сауне. С телефоном.

— Вот телефон — это отдельная история. Все в сауне сидят с телефонами. Просто они никогда не парились в русской бане, и все. Там явно не до телефона было бы. Они даже не знают, что такое веник. Сколько можно в жизни потерять, когда тебе баньку по-черному не сделали, — рассказал борец «РБ Спорт».

Вартанян подерется против Александра Грозина (23-4) в турнире «Нашего Дела», который пройдет 23 августа в Челябинске.