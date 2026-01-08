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Валентина Шевченко: «Межгендерные бои — это против природы. А слова «гендерное равенство» мне безумно не нравятся»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Валентина Шевченко.
Фото Global Look Press

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко в интервью «СЭ» выступила против идеи межгендарных боев и заявила, что сейчас мужчины и женщины абсолютно равны в правах.

— Тебе было бы интересно провести межгендерный бой с Джошуа Ваном?

— Допустим, на тренировках почти все мои спарринг-партнеры — парни. Очень немногие девушки выдерживают ритм, который закладывает Павел [Федотов]. Одну тренировку пройти можно. А когда лагерь длится месяц, два, три... Вижу, как многие парни и девушки просто ломаются. Поэтому мои спарринг-партнеры в основном парни. Но я считаю, что это неправильно — проводить такие поединки. Несмотря на то что у многих ребят я выигрываю — технически, физически — на тренировках, на большой арене это [межгендерные бои] недопустимо. Этого нельзя делать. Это против природы, что-то. Человек смотрит это — и отрицает, внутренне говорит себе: «Нет, это неправильно».

Не нужно поддаваться современным течениям про гендерное равенство. Вообще, слово [гендерное равенство] ужасное! Мне оно безумно не нравится! Считаю, что девушки все-таки должны соревноваться с девушками, а парни должны соревноваться с парнями.

— А почему у тебя вызывает такое резкое неприятие, когда говорят про равенство полов?

— Не то что про равенство... Допустим — феминистка. Раньше, когда женщины боролись за свои права, они действительно боролись за свои права. Чтобы осваивать те же профессии, что и мужчины. Чтобы учиться чему-то новому, учиться искусству. Получать за свой труд такую же зарплату. Сейчас это все уже есть. В тех же боевых искусствах женщины выступают в мейн-ивентах. Фанаты их поддерживают безумно. Они получают такое же количество денег, что и мужчины, иногда даже больше. За что уже бороться?

Сейчас это [разговоры о гендерном равенстве] приобрело более агрессивное направление, неправильное немного. Поэтому, наоборот, это нужно сглаживать. Сейчас у женщин есть все права. Надо этому радоваться, наслаждаться. Женщины, которые за это боролись, — у них была тяжелая жизнь. Когда эти слова произносятся вслух, идет противостояние мужчин и женщин. Хотя между мужчинами и женщинами должна быть гармония. Ведь они дополняют друг друга. Снова возьмем единоборства: когда в одном карде дерутся мужчины и женщины, это гораздо интереснее, разнообразнее. Гармония — это самое главное. Гармония способствует развитию, а когда конфликт, то все идет уже на упадок.

Валентина Шевченко.«Много раз нокаутировала мужчин в спаррингах». Валентина Шевченко: межгендерные бои, OnlyFans и красная икра по утрам

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Валентина Шевченко (MMA)
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