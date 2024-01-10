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Сегодня, 11:50

Уокер рассказал, о чем говорил с Анкалаевым за несколько дней до поединка

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бразильский боец UFC в полутяжелом весе Джонни Уокер пересказал содержание разговора с Магомедом Анкалаевым в преддверии боя.

«Это было в UFC Performance Institute, — сказал Уокер «СЭ». — Я сказал, что победитель этого боя станет следующим чемпионом. Он сказал: «Я буду следующим чемпионом», а я сказал, что я буду следующим чемпионом. Вот и все. Но следующим чемпионом буду я».

В ночь на 14 января в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого встретятся Магомед Анкалаев и Джонни Уокер.

Россиянин и бразилец проведут реванш: в октябре прошлого года они бились на турнире UFC 294, а бой остался без результата после того, как Анкалаев попал по голове соперника запрещенным ударом коленом.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
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