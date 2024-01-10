Боец UFC Уокер ответил, готов ли подраться с Анкалаевым до боя

Бразильский боец UFC в полутяжелом весе Джонни Уокер рассказал, почему не собирается драться с Магомедом Анкалаевым вне клетки.

— Анкалаев сказал, что если ты будешь показывать свое недовольство, он подерется с тобой и до боя. А ты готов к такому развитию событий?

— Я не знаю (смеется), — сказал Уокер «СЭ». — Нет-нет, я дерусь в октагоне, получаю деньги за бой, я профессионал.

В ночь на 14 января в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого встретятся Магомед Анкалаев и Джонни Уокер.

Россиянин и бразилец проведут реванш: в октябре прошлого года они бились на турнире UFC 294, а бой остался без результата после того, как Анкалаев попал по голове соперника запрещенным ударом коленом.