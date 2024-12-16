Умар Нурмагомедов назвал топ-5 лучших бойцов в истории ММА

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал «СЭ», кого считает величайшими бойцами в истории ММА.

— Вопрос, который задают всем бойцам, которые многого добились в ММА. Твоя пятерка лучших бойцов ММА всех времен?

— Я места не буду распределять, назову топ-5 бойцов. Для меня это Жорж Сен-Пьер, для меня это Андерсон Силва на своем пике. Для меня это Хабиб, для меня это Джон Джонс. И я считаю, что из маленького веса можно и Деметриуса Джонсона туда поставить, и Генри Сехудо. Потому что у обоих очень хороший результат, потому что Деметриус Джонсон защитил свой пояс 10-11 раз, а Сехудо — олимпийский чемпион, который стал двукратным чемпионом UFC. Это очень хороший результат. Плохо, что некоторые бойцы, такие как Сехудо, не останавливаются вовремя. Потому что когда ты проигрываешь, даже вот Андерсон Силва на спаде своей карьеры — ты проигрываешь, проигрываешь и люди забывают о твоих заслугах. И те, кто тебя побил, они как будто более ценными становятся. А так, я считаю, что это хороший результат в спорте. И считаю, что к этому списку Ислам Махачев тоже добавится скоро.

— А топ-3 лучших бойцов легчайшего веса?

— Моего дивизиона? К сожалению, выдающегося результата в нашем дивизионе ни у кого не было.

— Рано, в общем, еще.

— Да, рано, рано. Больше всего защит было у Алджамейна Стерлинга — три. А выиграл он пояс так себе, он проигрывал этот бой. Вот таких выдающихся результатов... я не знаю, я не видел. Неплохо дрался Доминик Круз — первый чемпион в этом весе, наверное. Ну, с него, по-моему, вес начался. Потом неплохо дрался Ти Джей Диллашоу, в свое время очень хорошо выступал. Потом другие ребята. Просто тот же Петя, по-моему, пояс выиграл — и сразу же потерял его. Я считаю, что он выигрывал [у Стерлинга], но в следующем бою [Стерлингу] он уже явно проиграл. Уже чуть... на спад пошла карьера.