Умар Нурмагомедов готов подраться с Дейвесоном Фигередо

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) заявил, что готов встретиться с экс-чемпионом в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо (24-3).

«Это очень интересный бой. Я всегда рассматривал его как соперника, и если UFC скажет, что мы должны драться, то я обязательно рассмотрю возможность боя с ним», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Фигередо победил Марлона Веру (23-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.