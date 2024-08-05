Дана Уайт — о чемпионстве Белала Мухаммада: «Я был в плохом настроении»

Глава UFC Дана Уайт опроверг утверждения, что ему якобы не по душе чемпионство Белала Мухаммада (24-3).

«Откровенно говоря, я [на турнире UFC 304] был уставшим и в плохом настроении. Многие думают, что я не люблю Белала и все такое, будто Дана собирается покончить с собой прямо сейчас. Но это очень далеко от истины.

Если говорить о перспективах, то победа Тома Аспиналла собрала 8,2 миллиона просмотров [в соцсетях]. А завоевание пояса Белалом — 22 миллиона! Так что если кто-то считает, что людям нет дела до Белала Мухаммада, то это доказывает обратное», — сказал Уайт в интервью Кевину Йоулу.

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.