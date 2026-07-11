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Макгрегор и Холлоуэй провели финальную битву взглядов перед UFC 329

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и американский боец Макс Холлоуэй провели финальную битву взглядов перед реваншем на турнире UFC 329.

Церемония прошла без инцидентов. Спортсмены смотрели друг другу в лица без высказываний и других движений, несмотря на то, что глава UFC Дана Уайт держал Макгрегора рукой, а его соперника — работник службы безопасности.

37-летний Макгрегор в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 34-летнего Холлоуэя 27 побед и 9 поражений.

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер ММА принимает арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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