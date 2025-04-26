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Сегодня, 12:00

UFC on ESPN 66 Гэрри — Пратес: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию

На турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66 пройдут 14 боев
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Иэн Мачадо Гэрри и Карлос Пратес.
Фото Getty Images

Турнир UFC on ESPN 66 состоится в ночь с 26 на 27 апреля в «T-Mobile Центре» в Канзас-Сити (США). Начало основного карда — в 1.00 по московскому времени, главного карда — в 4.00.

В среднем весе проведут бои российский боец Икрам Алискеров и бразилец Андре Муниз, российско-немецкий боец Абусупьян Магомедов и бразилец Мишел Перейра, в легком весе сойдутся грузинский боец Гига Чикадзе и представитель Уганды Давид Онама.

Главным событием вечера станет поединок между ирландцем Иэном Гэрри и бразильским бойцом Карлосом Пратесом в полусреднем весе. Бой начнется около 6.30 мск.

Расписание боев турнира UFC on ESPN 66 (27 апреля)

Главный кард

  • Иэн Мачадо Гэрри — Карлос Пратес
  • Энтони Смит — Жанг Мингианг
  • Гига Чикадзе — Дэвид Онама
  • Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов
  • Рэнди Браун — Николас Далби
  • Икрам Алискеров — Андре Муниз

Предварительный кард

  • Мэтт Шнелл — Джимми Флик
  • Эван Элдер — Гауж Янг
  • Крис Гутиеррез — Джон Кастанеда
  • Д'Амон Блэкшир — Хеили Алатенг
  • Маллком Веллмэйкер — Камерон Саайман
  • Жаклин Аморим — Полиана Виана
  • Тимоти Куамба — Роберто Ромеро
  • Челси Чендлер — Джозелин Эдвардс
Икрам Алискеров, Иэн Мачадо Гэрри, Карлос Пратес, Абусупьян Магомедов.Основная информация о UFC on ESPN 66: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

В прямом эфире поединки в полном объеме покажут UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. Главный кард также будут показывать канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

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