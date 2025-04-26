На турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66 пройдут 14 боев

Турнир UFC on ESPN 66 состоится в ночь с 26 на 27 апреля в «T-Mobile Центре» в Канзас-Сити (США). Начало основного карда — в 1.00 по московскому времени, главного карда — в 4.00.

В среднем весе проведут бои российский боец Икрам Алискеров и бразилец Андре Муниз, российско-немецкий боец Абусупьян Магомедов и бразилец Мишел Перейра, в легком весе сойдутся грузинский боец Гига Чикадзе и представитель Уганды Давид Онама.

Главным событием вечера станет поединок между ирландцем Иэном Гэрри и бразильским бойцом Карлосом Пратесом в полусреднем весе. Бой начнется около 6.30 мск.

Расписание боев турнира UFC on ESPN 66 (27 апреля)

Главный кард

Иэн Мачадо Гэрри — Карлос Пратес

Энтони Смит — Жанг Мингианг

Гига Чикадзе — Дэвид Онама

Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов

Рэнди Браун — Николас Далби

Икрам Алискеров — Андре Муниз

Предварительный кард

Мэтт Шнелл — Джимми Флик

Эван Элдер — Гауж Янг

Крис Гутиеррез — Джон Кастанеда

Д ' Амон Блэкшир — Хеили Алатенг

Маллком Веллмэйкер — Камерон Саайман

Жаклин Аморим — Полиана Виана

Тимоти Куамба — Роберто Ромеро

Челси Чендлер — Джозелин Эдвардс

В прямом эфире поединки в полном объеме покажут UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. Главный кард также будут показывать канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».