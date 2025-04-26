UFC on ESPN 66 Гэрри — Пратес: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию
Турнир UFC on ESPN 66 состоится в ночь с 26 на 27 апреля в «T-Mobile Центре» в Канзас-Сити (США). Начало основного карда — в 1.00 по московскому времени, главного карда — в 4.00.
В среднем весе проведут бои российский боец Икрам Алискеров и бразилец Андре Муниз, российско-немецкий боец Абусупьян Магомедов и бразилец Мишел Перейра, в легком весе сойдутся грузинский боец Гига Чикадзе и представитель Уганды Давид Онама.
Главным событием вечера станет поединок между ирландцем Иэном Гэрри и бразильским бойцом Карлосом Пратесом в полусреднем весе. Бой начнется около 6.30 мск.
Расписание боев турнира UFC on ESPN 66 (27 апреля)
Главный кард
- Иэн Мачадо Гэрри — Карлос Пратес
- Энтони Смит — Жанг Мингианг
- Гига Чикадзе — Дэвид Онама
- Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов
- Рэнди Браун — Николас Далби
- Икрам Алискеров — Андре Муниз
Предварительный кард
- Мэтт Шнелл — Джимми Флик
- Эван Элдер — Гауж Янг
- Крис Гутиеррез — Джон Кастанеда
- Д'Амон Блэкшир — Хеили Алатенг
- Маллком Веллмэйкер — Камерон Саайман
- Жаклин Аморим — Полиана Виана
- Тимоти Куамба — Роберто Ромеро
- Челси Чендлер — Джозелин Эдвардс
В прямом эфире поединки в полном объеме покажут UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. Главный кард также будут показывать канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».