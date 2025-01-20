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Сегодня, 17:45

Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 пройдет 21 февраля на Красной Поляне

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В главном бою вечера сойдутся Дмитрий Бикрев и Гойти Дазаев.

Соглавный бой — Александр Сарнавский против Адриано Мартинса. Победа Александра над Мартинсом может стать для него билетом на реванш с чемпионом Ахмедом Алиевым. Но его соперник — единственный человек, когда-то победивший Ислама Махачева.

Также в рамках турнира встретятся Бабули Цолоев и Армен Торосян. Полный кард станет известен позднее.

БЕТСИТИ Fight Nights 126.

БЕТСИТИ Fight Nights 126 пройдет в Сочи на RED Arena, начало первых боев — в 18.00 по московскому времени.

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