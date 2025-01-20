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Абдулаев: «Макгрегору надо обратиться к психологу, стать уравновешенным»

Сергей Ярошенко
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Финалист Гран-при АСА в среднем весе Шамиль Абдулаев поделился мыслями о влиянии личности Конора Макгрегора на индустрию единоборств.

«Я не смотрю бои по ММА с того момента, как Конор Макгрегор победил Жозе Альдо. Почему? Разочаровался, наверно. Ждал, что Альдо победит. Когда я за кого-то болею, они по-любому должны выиграть. Это азарт, прямо как в азартных играх. Победа Конора стала огромным плюсом для индустрии? Судя по тому, какие гонорары сейчас получают бойцы ММА — да. Можно сказать, что он поднял это все. Но тогда об этом никто не думал. Тогда все думали, что он не играет, а является таким на самом деле. Он же всегда цеплялся к каждому. Может быть, это психологическая проблема. Возможно, Конору надо обратиться к психологу, стать уравновешенным», — цитирует Абдулаева MMA.Metaratings.ru.

12 декабря 2015 года на UFC 194 Макгрегор нокаутировал бразильца Жозе Альдо на 13 секунде первого раунда.

Сейчас в активе ирландца 22 победы и шесть поражений. Свой последний бой в ММА 36-летний Макгрегор провел в 2021 году против Дастина Порье в турнире UFC 264: бой был остановлен из-за травмы ирландца, победителем признали Порье.

Источник: MMA.Metartings.ru
Конор Макгрегор
Шамиль Абдулаев
UFC
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