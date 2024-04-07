Тренер О'Мэлли объяснил, почему Двалишвили не победит Шона

Тим Уэлч, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1), считает, что велика вероятность, что первый номер рейтинга легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили (17-4) будет отправлен в нокаут в бою с О'Мэлли.

«Он бросится в атаку, попытается провести тейкдаун, а если ты вынужден что-то делать против Шона, то велика вероятность, что ты проснешься и будешь смотреть на лампы в зале. Мерабу будет чертовски трудно поймать его, а если он сможет, мы сможем показать совершенно новую игру на земле», — сказал Уэлч в интервью The Schmo.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Двалишвили победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.