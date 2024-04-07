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Джо Роган: «Люди постоянно путают меня с Даной Уайтом»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган прокомментировал недавний эпизод, в котором журналистка перепутала Дану Уайта с Роганом.

«Люди называют меня Даной. Меня и раньше называли Даной, — сказал Роган на The Joe Rogan Experience. — Люди говорят: «О, это Дана!» А я отвечаю: «Нет, я другой чувак». Такое случается постоянно. Я думаю, она [журналистка] просто ошиблась. Когда вы делаете подкаст и берете у кого-то интервью, особенно если у вас нет опыта, вы всегда думаете, что сказать».

Сэйдж Стил, в прошлом ведущая ESPN, приняла Уайта за Рогана, спросив его, какая мечта у Рогана, на что Уайт был в замешательстве.

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