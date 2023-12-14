Тони Фергюсон рассказал, почему он всегда носит солнцезащитные очки

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9) рассказал, что с детства носит солнцезащитные очки, потому что это часть его образа.

«Еще когда я начинал карьеру, я носил солнцезащитные очки. В детстве я шел в торговый центр и покупал солнцезащитные очки за 20 долларов. Мама одевала меня по-другому, потому что я был одним из немногих мексиканцев в городе, и это круто. В день игры я всегда надевал солнцезащитные очки, замшевые туфли, рубашку с воротничком и галстуком», — сказал Фергюсон на пресс-конференции.

Фергюсон и Пэдди Пимблетт (20-3) подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.